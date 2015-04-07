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Bilim / Teknoloji

Prof. Akdeniz: Site kapatmalarında asıl sorun kapatmalara olanak veren maddenin kendisi

Prof. Yaman Akdeniz sosyal medya engellemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu

07 Nisan 2015 23:57

Işıl Öz

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yaman Akdeniz,  Youtube, Twitter ve Facebook’un, Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alındığı sırada çekilen fotoğrafı yayınladığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akdeniz, sorunun site kapatmalara zemin hazırlayan 9.Madde’den kaynaklı olduğunu ifade etti.

Akdeniz, Twitter açılmış olsa dahi mahkemenin bu hukuka aykırı kararına, muhtemelen yarın, itiraz edeceklerini duyurdu. T24’e değerlendirmede bulunan Akdeniz, şu ifadeleri kullandı:

“Muğlak bir hüküm var ve 5651 Madde 9(4) şöyle der: Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Burada İstanbul 1. Sulh Ceza’nın kararına istinaden bu yola gidildi. Tek tek URL’leri engelleyemiyorsanız o zaman toptan Twitter ve YouTube’u engelleyin dediler servis sağlayıcılara, onlar da bunu yaptı. Zaten itiraz eden de yok.

Ayrıca, madde 9(9)a istinaden de benzer mahiyetteki içerikler için uygulama şöyle:

(9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.”

Bu muğlak uygulamanın yanı sıra asıl problemin Madde 9’un kendisi olduğunun ifade eden Akdeniz, “Bu madde kapsamındaki erişim engellemeleri kişilik hakkı ihlali gerekçesi ile yapılabilir olması gerekirken ‘her türlü gerekçe’ için kullanılıyor ve bu madde uygulama açısından öngörülebilir değil,” dedi.

Uygulamaya itiraz edeceklerini dile getiren Akdeniz, “Mesela 1. Sulh Ceza Terör örgütünün propagandası, kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte yorumlara yer verildiği, ayrıca TCK 216 suçunun işlendiği gerekçesi ile Madde 9 kapsamında erişim engelleme kararı vermiş ki bu şekilde bir karar verilmesi kesinlikle hukuka uygun değil. Twitter açılmış olsa dahi biz mahkemenin bu hukuka aykırı kararına muhtemelen yarın itiraz edeceğiz” diye konuştu.

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