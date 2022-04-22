Prof. Ahmet İnsel: Türkiye'deki birçok kişinin kafasında KKTC zaten ilhak edildi!

İktisatçı ve yazar Prof.Ahmet İnsel, Türkiye'de çoğunluğun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilhak edilmiş olarak gördüğünü ve öyle davrandığını söyledi.

Bugün Kıbrıs gazetesine konuşan İnsel, “Türkiye’de Kıbrıs Sorunun çözülmemesini isteyen bir çoğunluk var. Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ı kağıt üstünde ilhak etmemiş gibi gözüküyor ama aslında Türkiye’deki çoğunluğun kafasında Kuzey Kıbrıs Türkiye’nin ayrılmaz parçasıdır" dedi.

Türkiye'de büyük çoğunluğun KKTC'yi ilhak edilmiş gibi algıladığını ve öyle davrandığını söyleyen İnsel, "Kıbrıs sorunu uzun dönem daha askıda sorun olarak devam edecek gibi duruyor" dedi.

İnsel, "Tarafların aslında belki gizli çıkarları, emelleri sorunun bu şekilde çözülmemiş, dondurulmuş halde devam etmesini gerektiriyor. Güney Kıbrıs’ta da Kıbrıslı Türklerle eşit yurttaşlık konumunda federasyonda yer almayı kabul edecek çoğunluk yok. Kuzeyde de bunun dinamiğini oluşturmak zor gözüküyor. Sorunlar çoğunluğun el uzatmasıyla çözülür” değerlendirmesinde bulundu.