Prof. Ahmet İnsel, Nagehan Alçı'dan özür diledi

Milliyet yazarı Nagehan Alçı için adını anmadan "Yeni Türkiye mamulü yaratık" benzetmesini yapan Cumhuriyet yazarı Prof. Ahmet İnsel özür diledi. "Hürriyet gazetesinde, 'PKK’lı Ahmet İnsel’in 250 bin lirası nedir?' gibi her yöne çekilebilecek bir başlıkla haber olunca, kafamın tasının attığını tahmin edebilirsiniz. Bu öfkeyle, NTV’deki programa da dönüp bakma imkânım tam olmadığı için, çeşitli kanallardan yayımlanan haberi doğru kabul edip dünkü yazıyı yazdım" diyen İnsel, "Dolayısıyla bu gazeteciden, söylemediği şeyler nedeniyle onu eleştirdiğim için samimiyetle özür dilerim" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'e yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Aydın Engin'e 2008 yılında yaptığı 250 liralık havale soruşturma dosyasına 250 bin lira olarak giren ve savcının kendisinden "PKK ile ilgili şahıs" olarak bahsettiği Prof. Ahmet İnsel, söz konusu iddianın Alçı'nın da katıldığı programda gündeme getirildiğini varsayarak tepki göstermiş; ve. "Yeni Türkiye mamulü bir yaratık, kimin onun kulağına fısıldadığını tahmin etmenin zor olmadığı bu konuyu, Cumhuriyet’i zan altında bırakmak için tekrarlayınca, söz konusu olanın sayıyı yanlış okumaktan kaynaklı bir hata olmadığını anladım" demişti.

Nagehan Alçı ise söz konusu programda tutuklu 9 Cumhuriyet yöneticisi ve yazarıının derhal tahliye edilmeleri gerektiğni söylediğini vurgulayarak "Bu iftira rüzgârını başlatan yalancı avukatın elinde yetki olsa hepimize işkenceler yaptırır, mevcut savcıları mumla ararsınız. Zaten Ahmet İnsel’i ve daha birçok gazeteciyi de tuzağa düşüren, programı izlemediğini de itiraf ederek sırf kendi egosunu ön plana çıkarmak için yalanlar söyleyen bu avukat" görüşünü savunmuştu.

Ahmet İnsel'in "Bir düzeltme ve özür yazısı" başlığıyla yayımlanan (8 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Dünkü yazımda, cumartesi gecesi NTV’de yayımlanan bir programda Cumhuriyet gazetesi yönetici ve gazetecilerinin tutuklanması konuşulurken, program yapımcısı bir gazetecinin, savcının sorguda sorduğu ve benim adımın da geçtiği bazı bölümleri aktarmasını eleştirmiştim. Bu programda bu sözlerin edildiği bilgisi, pazar günü T24 sitesinde yayımlanan haberin çeşitli sitelere dağılması üzerine bana ulaştı (T24'ün notu: T24'te yayınlanan haber sadece Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Tora Pekin'in yaptığı yazılı açıklamadan ibarettir). Gene üzerinde durmayacaktım. Ama pazartesi sabahı Hürriyet gazetesinde, “PKK’lı Ahmet İnsel’in 250 bin lirası nedir?” gibi her yöne çekilebilecek bir başlıkla haber olunca, kafamın tasının attığını tahmin edebilirsiniz. Bu öfkeyle, NTV’deki programa da dönüp bakma imkânım tam olmadığı için, çeşitli kanallardan yayımlanan haberi doğru kabul edip dünkü yazıyı yazdım.

Yazının yayımlanmasının hemen ardından, adını vermediğim ama kendisi hakkında ağır eleştiri sayılabilecek bir niteleme kullandığım gazeteciden, bir arkadaşım aracılığıyla mesaj geldi. Programda kesinlikle böyle bir şey söylemediğini, ne benim adımı ağzına aldığını ne de savcının sorularını aktardığını belirtiyor. Hatta Cumhuriyet yazar ve idarecilerinin tutuklanmalarının yanlış olduğunu söylediğini de ilave ediyor. Dolayısıyla bu gazeteciden, söylemediği şeyler nedeniyle onu eleştirdiğim için samimiyetle özür dilerim. Kendisini nitelemek için kullandığım Yeni Türkiye mamulü yaratık ifadesini, haksız bir nedenle dile getirmişim. Haksız bir ithamda bulunmuşum. Düzeltirim.

İfade sanırım yanlış değil, bir gerçeği dile getiriyor. Medyada, üniversitede, sosyal medyada, siyasette, bu gazeteci için haksız bir nedenle kullandığım nitelemeyi hak eden çok insan olduğunu düşünüyorum. Doğru ifade edilmemiş veya benim yanlış okuduğum, kendimle ilgili bir haber karşısında duyduğum öfke, epey uzun zamandan beri içimde biriktirdiğim bir değerlendirmeyi bu sefer dile getirmeme yol açtı. Haksız bir nedenle ithamda bulunduğum bu kişiden bir kez daha özür dilerim ama bugün epey kalabalık bir grubun Yeni Türkiye mamulü yaratık sıfatını hak ettiğine inanıyorum.