Prof. Ahmet İnsel, ‘Erdoğanizm'in üç özelliğini yazdı

Cumhuriyet yazarı Prof. Ahmet İnsel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yemin etmesiyle başlayan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘Erdoğanizm’ ismini verdi. Yeni ‘rejim’in temel niteliğinin ‘bütün güçlerin bir mevkide ve bir kişinin elinde toplanması’ olduğunu savunan İnsel, diğer özellikler için de şunları söyledi:

-Baskı ortamında ve büyük bir eşitsizlik koşullarında yapılan ama rekabetçi niteliğini koruyan seçimlere meşruiyetini dayandırması.

-Destekçi seçmen topluluğunun parti ve ideolojiden ziyade bir kişiye olan bağlılığının rejimin can damarını teşkil etmesi.

"Erdoğanizm, Kemalizmden sonra, bir kişiyle tamamen bütünleşmiş ikinci otoriter rejimdir"

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısıda, “Popülizmin ve İslamcı- milliyetçi karması bir ideolojinin desteğinde seçimle meşruiyeti tazelenen bir otokrasi bu. Türkiye’nin yeni rejimine baskın rengini, bütünü anlamlandıran niteliğini veren bu. Bunun adı Erdoğanizmdir” diyen İnsel, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Bugün yürürlüğe giren rejimin, muhafazakârlık, Türk milliyetçiliği, İslamcılık ve aferizm karışımından oluşan melez niteliği, bir kişinin şahsıyla doğrudan bağlantılı olduğu için, onun ismini taşıyacaktır. Rejimin baskın ve baskıcı karakteri iktidarın kişileştirilmesinden güç ve ilham alıyor. Erdoğanizm, Cumhuriyet tarihinde, Kemalizmden sonra, bir kişiyle tamamen bütünleşmiş ikinci otoriter rejimdir. Otoriterliği dışında, Kemalizmle başka benzerliği, kendi makbul vatandaşını yaratma, bunu yayma ve güçlendirme politikası olarak hırslı bir sosyal mühendislik projesi içermesidir. Ama Erdoğanizmde bu proje vasatlık ve büyük bir kalitesizlik üzerine dayanıyor. Bu da Kemalizmle taban tabana zıtlıklarından biri. Belki en anlamlısı.”

*İnsel’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (10 Temmuz) nüshasında yayımlanan köşe yazısının tamamını şuradan okuyabilirsiniz.