Prof. Ahmet Ercan'dan İstanbul depremi uyarısı: 300 kat daha ölümcül olur

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremine dair uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, “Türkiye’de km kareye düşen ortalama kişi oranı 110 kişi, İstanbul’da 3 000. Dolayısıyla, aynı büyüklükteki Anadolu’da olan deprem İstanbul’da 300 kat daha ölümcül olur” diye yazdı.

Deprem Uzmanı Ercan'ın söz konusu paylaşımları şöyle:

"Türkiye’de km kareye düşen ortalama kişi oranı 110 kişi, İstanbul’da 3 000, Kocaeli 553, İzmir 336, Yalova 326, Erzincan 20, Tunceli 11, Konya 58 kişidir. Dolayısıyla, aynı büyüklükteki Anadolu’da olan deprem İstanbul’da 300 kat daha ölümcül olur.

553 kişi yoğunluklu Gölcük’te 1999 deprem M7,5’da 17 bin 800 kişi öldürdüyse, İstanbul’da aynı koşullarda 6 kat daha ölümlü olması beklenir. Uyan Türkiyem

Türkiye’de toplam gelirin yüzde 6,2’sini en alt yüzde 20, üst yüzde 20 ise yüzde 47,2’sini alıyor. Yoksulluğu belirten Gini katsayısı 0,397’dir(0- eşitlikçi, 1- eşitsiz). Kişi başına yoksulluk sınırı 7, 116 TL’dir. Yüzde 14,7 si yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır.

Ulusal gelir arttıkça, deprem ölümleri düşer.2020 verilerine göre; Ermenistan (4 bin 300 dolar, >M4.0), İran (5 bin 800, >M4,5), Türkiye (7 bin 714 dolar M5,7), Yunanistan (18 bin 200 M6,3), İtalya (30 bin M6,5), Japonya (39 bin M7,3), İsrail (41 bin , M7,3), ABD (63 bin , M7,5)"