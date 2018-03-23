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Gündem

Prof. Adem Sözüer yanıtladı: Sürücüsüz aracın çarptığı kişi ölürse, kim sorumlu olacak?

"Gelen yeni çağa hukukumuzla hazır mıyız?"

23 Mart 2018 18:08

ABD’nin Arizona Eyaleti’nde test sürüşü esnasında yapay zekâ kontrolündeki araç saatte 65 kilometre hızla seyrederken kaldırım yanında bisikletiyle yürüyen bir kadına çarparak ölümüne neden oldu. 

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan kaza haberini kişisel sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan paylaşarak, "Geçen hafta dünyada ilk kez sürücüsüz bir UBER arabası bir insana çarparak ölümüne neden oldu. Şimdi soru şu: Kusur oranları nasıl dağıtılacak? Kim gerekirse tutuklanacak? Gelen yeni çağa siyasetimiz, hukukumuz ve etik/ahlaki alt yapımızla hazır mıyız?" diye sordu.

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