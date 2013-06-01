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Sağlık

Probiyotikler ishali önlüyor

Probiyotik denilen mikro-organizmalardan verilen hastaların sadece % 2'si ishalden şikayetçi olurken, probiyotik yerine etkisiz bir madde verilen hastalarda diyare oranı % 6 oldu

01 Haziran 2013 14:26

Yapılan bir araştırma, probiyotikler mide ve bağırsaklardaki bakteri miktarını dengeleyerek hastanın ishal olmasını engellediğini ortaya koydu.
 
Antibiyotik kullanan hastaların aynı dönemde probiyotik de almalarının faydalı olacağı belirten uzmanlar, böylece antibiyotiklerin en büyük yan etkisi olan diyarenin önüne geçilebileceğini söyledi.
 
Araştırmacılar, çeşitli hastalıklar nedeniyle antibiyotik kullanan 4213 hasta üzerinde inceleme yaptı. Probiyotik denilen mikro-organizmalardan verilen hastaların sadece % 2'si ishalden şikayetçi olurken, probiyotik yerine etkisiz bir madde verilen hastalarda diyare oranı % 6 oldu.
 
BBCTürkçe'de yer alan habere göre, araştırma bulgularını değerlendiren Prof. Brendan Wren, CDF bakterisinin güçlü bir toksin ürettiğine dikkat çekerek, "Probiyotik kullanımı iyi fikir. Mide ve bağırsaklardaki dengenin iyi olabilmesi için önleyici bir hamle olabilir." şeklinde konuştu.
 
Araştırmayı yürütenlerden Dr. Bradley Johnston ise hastanelerde probiyotikler bulundurularak hastaların yaşam kalitesinin yükseltilebileceğini ve ishal tedavisi masrafından kurtulunabileceğini söyledi.
 
Yüksek dozda tıklayın antibiyotik kullanan hastalarda şiddetli diyare ölüme kadar varan ağır tablolar ortaya çıkarabiliyor.

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