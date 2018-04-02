Probeach Tour'un İzmir etabı tamamlandı

Davut CAN / İZMİR,(DHA) - TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Probeach Tour\'un İzmir etabı sonuçlandı. Kadınlarda Aleyna Vence ve Khakimzanova Ksenia ikilisi şampiyon olurken, erkeklerde ise Murat Giginoğlu ve Volkan Göğtepe ipi göğüsledi.

TVF tarafından düzenlenen Probeach Tour Plaj Voleybolu Turnuvası\'nın İzmir etabı, Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu ve Türk Böbrek Vakfı\'nın sponsorluğunda, TVF Alsancak Plaj Voleybolu Kortları\'nda, 2 gün yapılan karşılaşmalarla gerçekleştirildi. Heyecan veren turnuvada, İzmirliler de tribünleri boş bırakmadı. Kadınlar kategorisinde Aleyna Vence ve Khakimzanova Ksenia ikilisi şampiyon olurken, Ebru Karayılan- Tuğba Özdemir ikinci, Selin Yurtsever- Melis Ece Yurtsever kardeşler ise üçüncü oldu. Erkeklerde de Murat Giginoğlu ve Volkan Göğtepe ikilisi birinci, Sefa Urlu- Hasan Hüseyin Mermer ikinci, Ali Berke Sağır- Engin Özbek üçüncü oldu.

İzmir etap sponsorlarından Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Hayri Tuna Yükselen, dünya genelinde sağlıklı yaşam için birçok çalışma yaptıklarını belirterek, bu sponsorlukla da böbrek sağlığının korunması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de hareket etmenin ve yaş fark etmeksizin spor yapmanın önemini vurguladı.

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