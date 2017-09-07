Pro Beach Tour Nilüfer Etabı yarın başlıyor

BURSA (DHA)- NİLÜFER Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour Nilüfer Etabı yarın start alıyor.

Nilüfer’de iki gün boyunca plaj voleybolu rüzgarı esecek. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Nilüfer Belediyesi iş birliği ile düzenleyeceği Pro Beach Tour Nilüfer Etabı 8-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

ABD, Azerbaycan, İran, Sırbistan, Ukrayna, KKTC ve Türkiye’den sporcuların katılacağı turnuvada 15 erkek, 13 kadın takımı olmak üzere toplam 28 takım mücadele edecek.

FİNALLER PAZAR GÜNÜ

Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour Nilüfer Etabı’nda, kadınlar eleme müsabakaları ve erkekler ana tablo maçları 8 Eylül Cuma günü gerçekleşecek. 10 Eylül Pazar günü de yarı final ve final müsabakalarıyla turnuva sona erecek. Nilüfer Etabı’nda Pro Beach Tour Türkiye Serisi sezon sonu bireysel sıralama puanı ile FIVB puanı kazandıracak. Dereceye giren sporculara toplam 32 bin TL ödül verilecek.

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