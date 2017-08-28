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Dünya

Prizren'de Türk Filmleri Festivali

Enis Tabak / Prizren, 28 Ağustos (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Prizren Türk Filmleri Festivali, 8 Eylül Cuma akşamı, Balkanların en eski açık hava sinemalarından Lumbardhi Sineması’ndaki

28 Ağustos 2017 15:02

Enis Tabak / Prizren, 28 Ağustos (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Prizren Türk Filmleri Festivali, 8 Eylül Cuma akşamı, Balkanların en eski açık hava sinemalarından Lumbardhi Sineması’ndaki Gala Gecesi ile perdelerini açacak.
Gala gecesinde, Türk sinemasında gişe rekorları kıran filmlerin yönetmeni ve senarist Çağan Irmak ile usta oyuncu Yiğit Özşener de Kosovalı sinema severleri selamlayacaklar.
Festival programında Dedemin İnsanları ve Unutursam Fısılda filmleri gösterilecek olan Çağan Irmak, 9 Eylül Cumartesi günü Dokukino Sineması\'nda \"Çağan Irmak Sineması\" konulu bir söyleşiye de katılacak.
Balkanların en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden “Dokufest”e evsahipliği yapan “Dokukino” sinemasında gösterilecek festival filmleri; Annemin Yarası, Eşkiya, Ekşi Elmalar, Tatlım Tatlım, Kelebeğin Rüyası, Olanlar Oldu, İftarlık Gazoz, Kalandar Soğuğu, Dedemin İnsanları, Unutursam Fısılda ve Tanrı Misafiri olacak.
Ediz Hun\'a \'Yaşam Boyu Onur Ödülü\' verilecek
Festival kapsamında Kosova\'ya gelecek olan ünlü aktör Ediz Hun\'a \'Yaşam Boyu Onur Ödülü\'ü verilecek. 1 hafta sürecek olan festival kapsamında 11 Türk yapıtının sanatseverlerle buluşacak.

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