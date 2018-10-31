Prizde unutulan ütüden yangın çıktı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde, prizde takılı unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürürken, evde büyük çaplı zarar meydana geldi.

​İstiklal Mahallesi Mercan Sokak 13 Numara\'daki apartmanın 3\'üncü katındaki dairede, bugün saat 10.00 sıralarında, prizde takılı unutulan ütü yüzünden yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangın başlayınca korkuyla dışarı çıkabilen ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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