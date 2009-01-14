'Pritikin Diyeti' yeniden moda oldu

Kalp hastaları için geliştirilen ancak kısa sürede yayılıp sık kullanılan bir diyet olan Pritikin, ABD'de yeniden moda oldu. Ancak uzmanlar bu diyetin bazı sorunlara yol açtığı konusunda uyarıyor.



Pritikin Diyeti 1950'lerde Nathan Pritikin tarafından başlangıçta kalp hastalıklarını önleyen bir program olarak geliştirildi. Günlük en az 45 dakika yürüyüş ve düzenli egzersiz içeren bu diyet, her bir kilo için günlük 400 kalori içeren yiyecekler seçilmesi esasına dayanıyor. Makarna, ekmek gibi işlenmiş yiyecekler tüketilmezken ayrıca yağ yerine meyve ve sebze tüketiliyor. Diyet genel olarak vejetaryendir ve porsiyonlarda kısıtlamaya gidilmiyor.



Diyet, kalp hastalıklarından korunmak için güvenli ve iyi bir yöntem olarak biliniyor. Uzun süreli kilo vermek için sağlıklı bir seçenek olarak görülen Pritikin diyeti vejetaryenler içinde iyi bir seçenek olarak sunulmakla birlikte kalsiyum ve B12 vitamini yetersizliğine neden oluyor. Bu nedenle uzmanlar bu diyetin kesinlikle doktora başvurmadan uygulanmaması gerektiğini söylüyor.



Pritikin Diyeti'nin artı ve eksiler ise şöyle:



Artılar



Porsiyon kısıtlaması yoktur.

Vejeteryanlar için uygundur.

Sağlıklı beslenmeyi destekler.

Kalp hastalıklarında yardımcı olabilir.

Güvenli bir beslenme sağlar



Eksiler



Düşük kalsiyum içerir.

Uzun dönemde takip etmesi zordur.

Azda olsa kalori hesabı vardır.

Bazı hayvansal yağları ve süt ürünlerini kısıtlar.

