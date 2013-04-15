'Prison Break' gerçek oldu

Fransa, kendisini "modern zamanların gangsteri" olarak adlandıran, 7 zırhlı araç soyan, 2 kitap yazan Redoine Faid'in hapishaneden kaçışıyla sarsıldı. Hapishanenin 5 kapısını dinamitle patlatan Faid, 4 gardiyanı da esir alıp serbest bıraktı. Polis ülkede geniş çaplı insan avı başlattı.



Fransa, kendisini “modern zamanların gangsteri” olarak adlandıran, ülkenin “en çok korkulan silahlı hırsızı” Redoine Faid’in hapishaneden kaçışıyla sarsıldı. Fransız Adalet Bakanlığı, Interpol’den yardım isteyerek 26 ülkede Faid’in peşine düştü.

Faid, geçtiğimiz Cumartesi Seguedin Cezaevi’nden kaçarken4 gardiyanı rehin aldıktan sonra dinamit kullanarak 5 çelik kapıyı havaya uçurdu. Amerikan dizisi "Prison Break"teki sahneleri hatırlatan kaçma olayı Fransa'da hapishanelerdeki güvenlik sorununu da gündeme getirdi.

Fransız polisi, 40 yaşındaki Faid’i yakalamak için son zamanların en geniş insan avını başlatırken, İngiltere’ye geçişinin engellenmesi için iki ülke arasındaki tünel sıkı kontrole alındı.

Faid’in kaçışı sadece avukatını şaşırtmadı. Avukat Jean Louis Pelletier, birkaç gün içinde 2010 yılı Mayıs ayında, Paris’in batısındaki bir bölgede Faid’in karıştığı suçla ilgili dava için kendisiyle buluşmayı planlıyordu. Faid, 2010 yılında bir kadın polisini öldürmekten de suçlanıyor.

Faid’in avukatı kaçışına şaşırmadığını anlatırken, “İnanılmaz zeki birisi, hapishanede uzun süre kalmazdı” dedi.



'Eldivenle patlayıcı' iddiası



Faid’in dinamit olduğu tahmin edilen patlayıcılar kullanarak hapishaneden kaçışı, güvenlik birimlerinde şok etkisi yarattı. Polis, Faid’in eşinin eldivenlerin içinde hapishaneye patlayıcı sokmuş olabileceğini tahmin ediyor. Avukatı, Faid’in eşinin birkaç gündür hapishaneye gitmediğini ileri sürerek, bu değerlendirmeyi reddetti.



Kaçtığı aracı yaktı



Hapishaneden kaçarken 4 gardiyanı da esir alan Faid, bu kişileri daha sonra serbest bıraktı, kaçtığı aracı yaktı ve ortadan kayboldu.

Fransız güvenlik birimleri, Faid’in son derece iyi planlanmış ve kısa sürede yaşama geçirdiği bir operasyonla hapishaneden kaçtığını aktardı.

Faid, hakkında kitaplar yazılan, röportajlar veren ilginç bir suçlu. 2010 yılında bir polisin yaşamını yitirdiği olay sonrasında 27 kişi tutuklandı. Bu tutuklamalar sırasında kaçmayı başaran Faid, 2011 yılında yakalandı ve 8 yıla mahkum edilerek hapishaneye gönderildi.

Faid’in zırhlı banka araçlarına yönelik saldırılarda uzmanlaştığı biliniyor.



Şartlı tahliye edildi



1998 yılında Faid, 7 zırhlı araç soygunu ve bankalara yönelik saldırıları nedeniyle 30 yıla mahkum edildi. 2009 yılında şartlı tahliye koşullarını yerine getirdiği için serbest bırakıldı.

Faid, hapishanede geçirdiği zaman içinde röportajlar yaptı hatta 2 kitap yazdı.



'Scarface' ilham verdi



Amerikan gangster filmleri "Scarface" ve "Heat"den ihlam aldığını anlatan Faid, filmlerdeki gibi Hokey maskesi de kullandı. Faid, filmlerde gördüğü yöntemleri kendi hırsızlık girişimlerinde kullandığını açık bir dille anlatıyordu.