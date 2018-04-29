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BBC Türkçe

Prince'in Nothing Compares 2 U versiyonu yayımlandı

Ünlü yıldız Prince'in ölümünün ikinci yıldönümünde, Sinead O'Connor ile özdeşleşen Nothing Compares 2 U şarkısının Prince'in 1984'te söylediği halini yayımladı. Prince'in şarkıyı bir saat içinde yazdığı belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Ünlü yıldız Prince'in ölümünün ikinci yıldönümünde, Sinead O'Connor ile özdeşleşen Nothing Compares 2 U şarkısının Prince'in 1984'te söylediği halini yayımladı.

Prince'in yan proje olarak yürüttüğü The Family grubuna verilen şarkı, 1990'da Sinead O'Connor'ın söylediği haliyle dünyaca meşhur olmuştu.

Prince ise daha sonra şarkısını sahiplendi ve 1993'te çıkarttığı albüme canlı çalınmış bir halini koydu.

Ünlü yıldıç, 14 Nisan 2016'da Atlanta'da verdiği son konserde de şarkıyı çalmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=cpGA0azFdCs

Prince'in versiyonu Sinead O'Connor'ınki gibi sade değil. Elektrogitar ve saksafon soloları ve geri vokaller var.

Prince'in versiyonu 1984'te Minnesota'da kaydedildi ve Prince Vakfı'nın arşivcisi tarafından keşfedildi.

Şarkının kaydına şahit olanlardan, ünlü yıldızın kayıt mühendisi Susan Rogers, bir gün Prince'in elinde not defteriyle stüdyodan ayrıldığını ve bir saat sonra Nothing Compares 2 U şarkısının sözleriyle geri döndüğünü belirtti.

Rogers, Prince'in şarkıyı, babası kalp krizinden öldükten sonra işi birden bırakmak zorunda kalan hizmetçisi Sandy Scipioni için yazdığını düşünüyor.

Rogers "Gitmişti ve Prince'in morali gittikçe bozuluyordu. Sürekli 'Sandy ne zaman geri dönecek?' diye soruyordu. Şarkı bundan ilham alınarak yazılmış olabilir" dedi.

Sand Rogers, şarkı müstesna bir eser olsa da Prince'in fazla kişisel olduğunu düşündüğü için kendisinin piyasaya çıkartmak istemediğini anlattı.

https://www.youtube.com/watch?v=0-EF60neguk

Prince, 21 Nisan 2016'da eroinden bile daha güçlü olduğu belirtilen fentanyl adlı opioid bir ağrıkesiciyi aşırı dozda aldığı için ölmüştü.

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