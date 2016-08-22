Prince'in kullandığı ilaçlar 'yanlış etiketlenmiş'

ABD medyası, 21 Nisan'da ABD'deki evinde ölü bulunan şarkıcı Prince'in kullandığı aşırı kuvvetli ilaçların etiketinde, daha az kuvvetli bir maddenin yazılı olduğunu duyurdu.

Minneapolis Star Tribune gazetesi, Prince'in evinde bulunan ilaçların tehlikeli miktarda sentetik opioid fentanil (vücutta morfin etkisi gösteren kimyasal madde) içerdiğini, ancak ilaçların üzerindeki etikette hidrokodon (daha az etkili bir opioid) etiketi bulunduğunu yazdı.

57 yaşındaki şarkıcının hayatını kaybettiğinde 50 kg olduğu ve vücudunda ölümcül düzeyde fentanil bulunduğu belirtildi.

Associated Press ajansı, Prince'e ölümünden önce yapılan teslerde kanında fentanile rastlanmadığını, şarkıcının bu ilacı ölümünden kısa bir süre önce kullanmaya başlamış olabileceğini yazdı.

Prince 1980'lerde yayınladığı Purple Rain, 1999 ve Sign O' the Times albümleriyle uluslararası üne kavuşmuştu.

Kariyeri boyunca 30'dan fazla albüm yapan Prince'ın satış rakamları 100 milyonu aşmıştı.

Şarkıcılığının yanında şarkı sözü yazarı ve aranjör de olan Prince, birçok enstrümanı da çalabiliyordu.

Fentanil, çok şiddetli ve normal ağrı kesicilerin cevap veremediği kronik ağrıları yatıştırmak için kullanılan çok kuvvetli bir ağrı kesici.

Opiod sınıfı bir ağrı kesici olan fentanil, vücudun doğal ağrı kesicilerini yani endorfini taklit ederek, beyne giden ağrı mesajlarını engellemeye yarıyor.

Yan etkileri ve yüksek oranda aşırı doz riski bulunuyor.

ABD'de son zamanlarda fentanil katılan sahte ilaçların neden olduğu doz aşımı ölümlerinde artış görülüyor.