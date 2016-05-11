Prince'in doktoru sorguya alındı

Hayatını kaybeden rock yıldızı Prince'in Minnesota'daki evini bir kez daha arayan polis, şarkıcının hastane raporlarını alarak soruşturma dosyasına ekledi.

Raporların, doktor Michael Schulenberg'in çalıştığı hastane tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Prince'in evinin asönsöründe cansız halde bulunmasının ardından yapılan incelemelerde şarkıcının evinde reçeteyle alınabilen ağrı kesiciler bulunduğu açıklanmıştı.

Ancak bu ilaçların şarkıcının ölümünde rol oynayıp oynamadığı henüz bilinmiyor.

Yapılan otopsinin ilk sonuçlarında, 57 yaşındaki Prince'in intihar etmediği açıklanmıştı. Kapsamlı otopsi sonuçlarının çıkmasının haftalar alabileceği belirtildi.