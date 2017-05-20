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Kültür-Sanat

Prince'in 800 milyon dolarlık servetinin kime kalacağı belli oldu

Prince'in mirası için 700 kişi mahkemelere 'Prince'in akrabasıyım' diyerek başvurmuştu

20 Mayıs 2017 00:41

Amerikalı pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince'in mirasının kime kalacağı belli oldu. İngiliz Daily Mail gazetesinin 800 milyon dolar olduğunu iddia ettiği servet için 700 kişi mahkemelere 'Prince'in akrabasıyım' diyerek başvurmuş ve mirastan pay istemişti.Prince'in mirasının 6 kardeşine kalacağı bildirildi

Minneapolis eyaleti bölge hâkimi Kevin Eide, özel malikanesinde geçen yıl 21 Nisan'da hayatını kaybeden Prince'in vasiyet bırakmadığı için mirasının kız kardeşi ve diğer 5 üvey kardeşine kalmasına karar verdi. 

Kariyerinin ilk adımlarını 1970'lerin sonunda atan Prince, geçen yıl 57 yaşında aşırı dozda ilaç kullanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

Müzik kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satan Prince, rock, R&B, soul ve hip-hop türlerinde kendine özgü bir tarz oluşturarak müzik dünyasına damgasını vurmuştu. 

Gerçek adı "Prince Rogers Nelson" olan müzisyen, "Rolling Stone" dergisinin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı" listesinde 28. sırada yer almıştı. 

 

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