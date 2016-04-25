"Prince ölmeden önce 154 saat hiç uyumadı"

Geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden rock yıldızı Prince'in ölmeden önce 154 saat uyumadığı öne sürüldü.

Aile üyeleri, Prince'in bedeni yakıldıktan birkaç saat sonra düzenlenen anma törenine katılırken, ünlü yıldızın kardeşi Tyka Nelson ile evli olan Maurice Phillips, "Geçen hafta onunla birlikteydim. O çok iyi bir kayınbiraderdi" dedi. Öte yandan, Prince'in bedeni cuma günü Minnesota'nın Minneapolis şehrindeki First Memorial Waterston Chapel'de gizlice yakıldı.

Habertürk'ün İngiliz The Mirror'a dayandırdığı haberine göre, Phillips, "Prince'in 154 saat çalıştığını" söyledi. Prince'in altı buçuk gün hiç uyumaması, kronikleşen kalça ağrısı nedeniyle ağrı kesici ilaç bağımlısı haline geldiği yönündeki iddialarla çelişiyor. Magazin sitesi TMZ ise "Prince'e, aşırı dozda alınan ağrı kesici etkilerini yok etmek için kullanılan bir ilaç verildiğini” öne sürmüştü.

Prince gizlice yakıldı

Öte yandan, Prince'in bedeni cuma günü Minnesota'nın Minneapolis şehrindeki First Memorial Waterston Chapel'de gizlice yakıldı. İngiliz Daily Mail, yakılma işleminin 1600 dolara mâl olduğunu yazdı.

Prince'in küllerinin arabaya bir ceketin altında taşındığı an Sunday Mirror'dan James Breeden tarafından fotoğraflandı.