"Prince, AIDS'ti ve tedaviyi reddetti" iddiası

ABD merkezli haftalık National Enquirer gazetesi, geçen hafta evinin asansöründe ölü bulunan pop ikonu Prince'in AIDS olduğunu ve dualarla iyileşeceğine olan inancından dolayı tedaviyi reddettiğini öne sürdü. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Yehova Şahidi olan Prince'in ölümden altı ay önce durumunun kötüye gittiği aktarıldı.

Söz konusu kaynaklar, 57 yaşındaki yıldızın hayatını kaybettiğinde, 36.2 kilogram ağırlığında olduğunu ve bir süredir ölüme hazırlandığını söyledi.

National Enquirer'ın haberinde, Prince'in 1990'lı yıllarda HIV virüsü kaptığı, geçen yılın sonlarına doğru ise AIDS'e yakalandığı yazıldı.

Gazeteye konuşan bir kaynak, doktorların Prince'e "kan değerlerinin çok düşük olduğunu ve vücut ısısının tehlikeli seviyeye düştüğünü söylediğini" aktardı.

Demir eksikliği bulunan Prince'in çok güçsüz kaldığı ve çoğu zaman zihin karışıklığı yaşadığı öne sürüldü. Ünlü yıldızın nadiren beslendiği ve yediği zaman da istifra ettiği aktarıldı.

Grip nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı

Ölümünün ardından Prince'in yakınları, ünlü yıldızın grip nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. AIDS bağışıklık sistemine büyük ölçüde zarar verdiğinde, grip gibi önemsiz görülen bir hastalık bile ölümcül olabiliyor.

Daha önce de Prince’in ağrı kesici bağımlısı olduğu ve öldüğünde yanında ilaçlar bulunduğu öne sürülmüştü.