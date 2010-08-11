Prim günü ve borçlanma miktarı, emekli maaşını da artıracak!

T24



Maaşı yükseltmek elinizde

Taksit imkanı bulunmuyor

Aylık prim artışı

1 Temmuz tebliği yeter

Başvuru için beklemeyin



SGK'ya verilecek dilekçe örneği

Sosyal Güvenlik Reformu ile çalışan sigortalı annelere tanınan doğum borçlanması' konusundaki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla, emekli maaşında artış sağlayacak yeni fırsatlar da ortaya çıktı.SGK Uzmanı Sadettin Orhan, doğum borçlanması yapan kadınların prim gününün artmasıyla emekli maaşının da artacağını belirtti. Bugün gazetesinin SGK uzmanı Orhan, doğum borçlanmasında ödenecek miktarın da maaşı etkileyeceğini ifade etti.Orhan, doğum borçlanma miktarının ise peşin ve SGK'nın başvuruyu kabulünden sonraki 1 ay içinde ödenmesi gerektiğini vurguladı. "Taksitlendirme maalesef yapılmıyor" dedi.Emekliler açısından, doğum borçlanmasında ince noktalardan biri doğumun yapıldığı dönem. 1990-2000 arası doğum yapanlar, o dönemki primlerin aylık hesaplamada katkısı oldukça fazla olduğu için mutlaka borçlanmalı ve yüksekten prim ödemeli...SGK Uzmanı Sadettin Orhan konu ile ilgili çalışan kadınların sorularını şöyle yanıtladı:- Sadettin Bey, verdiğiniz bilgilere göre doğum borçlanması yapabilecek gibi görünüyorum. Ama borçlanma yapmam emekli aylığımı artırır mı? Nezihe UsluNezihe Hanım, doğum borçlanmasıyla prim gününüz artacağından, her halükarda emekli aylığınıza olumlu yansıması olacaktır. Ancak burada iki önemli faktör var;1. Borçlanma matrahınız: Doğum borçlanmasını, taban (asgari ücret) ve tavan matrahlar arasında belirleyeceğiniz bir matrah üzerinden yapacaksınız. Burada prim matrahı ne kadar yüksek olursa, bağlanacak aylığa o kadar fazla katkısı olur.2. Doğum yaptığınız dönem: Şu anki emekli aylığı hesaplanmasında, 1990-2000 arası çalışmaların/primlerin katkısı oldukça fazladır. Dolayısıyla yaptığınız doğumlar bu yıllar arasındaysa, mutlaka borçlanma yapmanızı ve ödeyebildiğiniz kadar yüksekten ödemenizi tavsiye ederim. Kalan süreyi borçlanın.- Sadettin Bey, eşim 1987/3'te SSK'lı olarak işe giriyor. 1998/2'de işten çıkıyor. 2002/02'de çocuğumuz oluyor. Eşim 2004/7'de tekrar SSK'lı oluyor. 2009/4'te işten çıkıyor ve isteğe bağlı emeklilik çerçevesinde 2009/06'da Bağ-Kur'lu oluyor. Hesaplamalarımıza göre eşimin yaklaşık 1,5 sene daha prim ödemesi var. Bu süreyi bu habere göre borçlanabiliyor muyuz? Cevap evetse nereye nasıl bir dilekçeyle müracaat etmemiz gerekiyor? Suat UralSuat Bey, eşiniz emekliliğe kalan 1,5 yılı doğum borçlanması ile tamamlayıp hemen emekli olabilir. Bunun için gerekli dilekçeyi bu sayfada yayınladık. Aynı dilekçeyle başvurabilirsiniz, taksitlendirme olmaz.- Merhaba, gazetedeki yazılarınızı düzenli olarak takip ediyorum. Doğum tarihim 02/05/1968, SSK girişim 01/11/1980 ve ödenen prim günüm 2.311 gün. ; 14/12/1992'de doğum yaptım 1982 ile 1997 tarihleri arasında uzun bir süre çalışmadım. Bazı yerlerde çalıştığım halde SSK yapılmadı. Ben de yasadan faydalanarak doğum borçlanması yapabilir miyim? Borçlanma yapabilirsem ne kadar ödeme yapmam gerekir ve bunu taksitle ödeyebilir miyim? Beyza DenizBeyza Hanım, 1992'de yaptığınız doğumu borçlanabilirsiniz. Zira bu tarihten sonraki iki yıllık süre zarfından çalışmamışsınız. Borçlanma başvurusunda bulunduktan sonra SGK tarafından önce bilgileriniz kontrol ediliyor. Borçlanmanıza engel bir durum olmadığı anlaşıldıktan sonra borçlanma tutarı hesaplanarak size tebliğ ediliyor. Siz de tebliğ tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde borcu ödüyorsunuz. Yani taksitlendirme imkânı maalesef söz konusu değil.İki doğum için 4 yıla kadar borçlanma imkânınız var. Ancak bunun tamamını borçlanmak istemiyorsanız, borçlanmak istediğiniz süreyi dilekçenizde belirtiniz.- Sadettin Bey, doğum borçlanmasıyla ilgili olarak yeni düzenlemeden bahsediyorsunuz. Bu haberin gerçekliği neye dayanmaktadır? İl müdürlüğü ve Ankara SGK'dan öğrendiğimiz kadarıyla böyle bir resmi bildirgenin ellerine geçmediğini söylediler. Binlerce kişiyi etkileyen böyle bir haberin aslı nedir? Hangi kanuna dayanarak böyle bir yazı yazdınız? Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Neziha PEKDOĞANDeğerli okurum, dünkü haberimizin 3 ayrı dayanağı var.Bunlar;- 5510 Sayılı Kanun'un 41. Maddesi,- 1 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan SGK Hizmet Borçlanmaları Tebliği- SGK tarafından hazırlıkları tamamlanan Hizmet Borçlanmaları Genelgesi. İl müdürlüklerinin borçlanma talebinizi kabul etmeleri için genelgeyi beklemelerine gerek yok. Bir ay önce yayınlanmış tebliğ yeterli. Ancak ille de genelgeyi bekleyeceklerse, sizin dilekçelerinizi alıp, genelge geldikten sonra işleme koyabilirler.Orhan, SGK'nın söz konusu tebliği 1 Temmuz'da yayınladığını belirterek başvuruların hemen yapılabileceğini belirtti. Orhan, "SGK il müdürlüklerine dilekçeyle başvurmanız yeterli" dedi.T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU .....İl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne Kurumuzda.....T.C. Kimlik Numarası ile işlem görmekteyim......ve..... tarihlerinde yapmış olduğum iki doğum için (bir doğumu borçlanmak isteyenler bir doğumu belirtecek) 5510 Sayılı Kanun'un 41. Maddesi'nde tanınan doğum borçlanması hakkından yararlanmak istiyorum. Borçlanmak istediğim sürelere ilişkin borç miktarının hesaplanarak tarafıma bildirilmesi hususunu arz ederim.Tarih İsim-Soy isim İmza