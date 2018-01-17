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Yaşam

Prim borcu olana emeklilik kredisi

Vatandaşlar, SGK'dan 'emekli olabilir' yazısı aldıktan sonra bankalara müracaat edebilecek

17 Ocak 2018 12:55

Prim borcu nedeniyle emekli olmayı bekleyen sigortalılar için yeni bir düzenleme yapılacağı belirtildi. Borcunu hemen ödeyip emekli olabilecek durumda olanlara düşük faizli kredi verilecek düzenlemenin bu ay sonuna kadar hayata geçmesi bekleniyor.

Posta'da yer alan habere göre sigorta prim borcu çok fazla olup da ödeyemeyen 100 binlerce emekli adayı bulunuyor. Esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler, serbest meslek erbapları bu grupta yer alırken, ödenemeyen prim borcu katlanarak artmaya devam ettiği ifade edildi. Primlerini kendisi ödeyen Bağkurlu’ya yasal olarak tanınan haklar var. Örneğin; 10-15 yıllık prim borcu dahi tek kalemde ödenebiliyor. Ancak bunun bir maliyeti bulunuyor. Güncel değer aylık 700 lira. Ödenemeyen borçlar cezasıyla yükseliyor. 100 bin lirayı aşan borçlar da mevcut. Yeni düzenlemeyle işte bu borç ve prim eksiği nedeniyle emekli olamayan Bağkurlu’ya kredi imkânı geliyor. Konuya ilişkin haberi snaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken duyurdu.

Faiz avantajlı olacak

Bendevi Palandöken, önceki gün gerçekleştirilen ‘Türkiye Esnaf Buluşması’nda konuyu Başbakan Binali Yıldırım ve Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci ile masaya yatırdıklarını söyledi. İncelemelerin ardından tüm bankaların dahil olacağı bir sistem kurulacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara düşük faizli kredinin yolu açılacak.

Maaşa göre vade

Emeklilik için yaş ve primi tamamlama şartı yer alıyor. Bu şartları taşıyanlar, SGK’dan ‘emekli olabilir’ yazısı aldıktan sonra bankalara müracaat edebilecek. Bankalar sigortalıya bağlanacak maaşa göre bir kredi ödeme planı çıkaracak. Kredi vadesi emeklilik maaşına ve bu maaşın prim borcunu karşılama oranına göre belirlenecek. Maaş borç bitene kadar çekilemeyecek.

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