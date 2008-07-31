Prim affında süre uzadı

Meclis Genel Kurulu’nda SSK ve Bağ-Kur’un prim alacaklarının yeniden yapılanmasını öngören kanun teklifi kabul edildi. Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur’un prim alacaklarıyla ilgili süre 20 gün uzatıldı. Genel Kurul’da AKP tarafından verilen önergeyle, işveren ve sigortalıların 20 gün içinde başvurmaları kaydıyla, borçlarını 12 aya kadar varan taksitler halinde ödemelerine imkan sağlandı.



Meclis Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, AKP’nin verdiği önergelerle değiştirilerek kabul edildi. Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur'a prim borçları bulunan işveren ve sigortalılar, kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren 20 gün içerisinde başvuruda bulunabilecek. AKP’nin verdiği önergeyle işveren ve sigortalılara, 20 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunmaları halinde, borçlarını 12 aya kadar varan süreyle taksitlendirme imkanı getirildi. Kanuna göre, prim borcu bulunanlar, peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamını ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 20’sini ödemeleri halinde, borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 80’i silinecek. Prim borcunun yüzde 50’sinin 12 aya kadar taksitle ödenmesi halinde ise gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 50’si silinecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu’nda İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasını öngören kanunla, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanununda da değişiklik yapıldı. Buna göre, özürlü ve muhtaç yaşlılara aylık bağlanmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe idare kurullarının alacakları muhtaçlık kararıyla, kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınacak.



-USTA ÖĞRETİCİLERE EMEKLİLİK HAKKI-

Kanuna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prime esas kazançları prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içinde kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu hesaplanacak. Genel Kurul’da kabul edilen önergeyle usta öğreticilere emeklilik hakkı tanındı. Önergeyle ayrıca, usta öğreticilere sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı da sağlandı. Kanunla, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş olan sandıkların da İstihdam Paketi ile işverene getirilen yüzde 5’lik prim indiriminden yararlanmalarının yolu açıldı.