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Sosyal Güvenlik

Prim affı için yarın son gün

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılması için tanınan 20 günlük ek süre yarın sona eriyor.

07 Eylül 2008 03:00

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılması için tanınan 20 günlük ek süre yarın sona eriyor.

Prim borçlarının yeniden yapılandırılması için bugüne kadar 1 milyon 262 bin 133 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu ve 22 milyar 933 milyon 592 bin 930 YTL'lik alacak yapılandırıldı. Kurumun tahsil edeceği toplam tutar 14 milyar 207 milyon 223 bin 923 YTL, tahsil edilen tutar ise 4 milyar 274 milyon 350 bin 873 YTL oldu.

SSK ve Bağ-Kur'un geçmiş dönemlere ait birikmiş alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da öngören yasa, 26 Mayıs 2008'de yürürlüğe girmişti. Söz konusu yasa uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılması için 28 Temmuza kadar başvuru süresi tanınmıştı.

Öngörülen bu sürede toplam 26,2 milyar YTL civarındaki alacağın, 20,7 milyar YTL'si yeniden yapılandırıldı.

Sürenin kısıtlı olması nedeniyle borçların tamamının yapılandırılamadığı dikkate alınarak çıkarılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören Kanun uyarınca, 28 Temmuzda sona eren prim borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi, 19 Ağustos itibariyle 8 Eylüle kadar 20 gün uzatılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur'a prim borcu bulanan sigortalı ve işverenlerden yeniden yapılandırmadan faydalanmak isteyenlere tanınan ek süre yarın sona eriyor. Borçluların SGK'ya başvurması gerekiyor. Yapılandırılmamış olan prim borçları kuruma başvurulması halinde, peşin veya 12 aya kadar taksitler halinde ödenebilecek.

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