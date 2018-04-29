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BBC Türkçe

Prezervatif markasını tespit eden parmak izi teknolojisi

İngiltere'de uyuşturucu, alkol, kişinin cinsiyeti ve dokunulan prezervatifin markasını tespit eden parmak izi teknolojisinin mahkemelerde kanıt olarak kullanılmasına izin verilecek.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de saç jölesi ve prezervatif markası gibi bilgileri tespit eden parmak izi teknolojisinin mahkemelerde kanıt olarak kabul edileceği açıklandı.

Teknoloji, parmak izindeki çeşitli maddeleri belirlemek için kütle spektrometrisi yöntemini kullanıyor.

Araştırmacılar bu teknolojiyle bir şüpheli hakkında alkol ve uyuşturucu kullanımı da dahil kapsamlı bilgi edinilebileceğini söylüyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise bu teknolojinin bir vakada kullanılmasının aylar alabileceğini açıkladı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Sheffield Hallam Üniversitesi araştırmacıları tekniğin denenmesi için 2012'den bu yana Batı Yorkshire polis teşkilatıyla çalışıyor.

Projenin başkanı Dr. Simona Francese, teknolojinin 30 yıllık parmak izlerinde de kullanılabileceği ve eski çözülmemiş vakalara ışık tutabileceğini söyledi.

Francese "Bu teknolojinin cinayet ya da tecavüz gibi profili yüksek davalarda kullanılmasını isterim. Çok karmaşık, çok pahalı ama buna değer" dedi.

Dr. Francese "Bir parmak izi ter dışında bir şey değildir. Ter ise biyolojik bir kalıptır. Hem vücudunuza ait, hem de dokunduğunuz moleküllerden oluşur ve buradan alınacak bilgi çok geniştir" dedi.

Teknoloji, parmak izi örneğini buharlaştırarak elektrik ve mıktanıslı bir alana çekiyor. Bu koşullarda moleküller inceleniyor. Parmak izinde bulunan proteinlere bakarak kişinin erkek mi yoksa kadın mı olduğunu anlamak bile mümkün.

İngiltere hükümeti projeye 80 bin sterlinlik bir fon ayırdı.

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