Prestijli tıp dergisi The Lancet'in kapağında yer alan "vajinalı bedenler" ifadesi tepki çekti

Britanya’nın önde gelen tıp dergisi The Lancet’in son kapağında “vajinalı bedenler” ifadesini kullanması tepki çekti. Derginin genel yayın yönetmeni bir özür yayımladı.

Dünyanın en eski ve en çok bilinen tıp dergilerinden The Lancet, regl döngüsünün mercek altına alındığı bir makalenin tanıtımında kadınlar hakkında “vajinalı bedenler” ifadelerinin kullanılması nedeniyle tepki çekti.

Londra’daki Vajina Müzesi’nde menstrüasyon tarihinin gösterildiği bir serginin incelendiği makalede, yazar dört kere “kadın” ifadesini kullanırken bir kere de cümle içinde “vajinalı bedenler” ifadesini kullandı. The Lancet, kapakta “Tarihsel olarak vajinalı bedenlerin anatomisi ve psikolojisi ihmal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Emekli psikiyatrist David Curtis, Twitter hesabından “Herhangi bir tıbbi araştırmacının çalışmasını kapak sayfasında kadınlara uygunsuz bir dille hitap eden The Lancet dergisine yollamasını anlamak zor” dedi. Curtis, The Lancet’e bir mail gönderdiğini ve abonelikten çıktığını söyledi.

Tepki gösteren çok sayıda bilim insanı oldu. Dr. Madeleine Ni Dhalaigh “İstismarcı ve hakaret içeren bir dil kullanmadan kapsayıcı olabilirsiniz. Ne cüretle bu ifadeyle bizi insan olmaktan çıkarabilirsiniz?” yazdı.

Bazı okurlar, The Lancet’in 20 Eylül’deki prostat kanseri konulu bir sayısında “penisli bedenler” ifadesini kullanmadığını hatırlattı.

Tepkilerin ardından The Lancet Genel Yayın Yönetmeni Richard Horton, bir özür açıklaması yaptı. Horton “Kapakta kullandığımız alıntıdan rahatsız olan okurlarımızdan özür dileriz” dedi. Horton şöyle devam etti: “Ancak aynı zamanda trans sağlığının modern sağlığın önemli bir bölümü olduğunu ancak ihmal edildiğini hatırlatmak isterim. Trans bireyler sürekli olarak önyargı, dışlama, kötü sağlık hizmetleriyle karşılaşıyor. The Lancet’in kapakta kullandığı alıntı, kadınları; trans ve interseks bireylerle birlikte kapsamak üzere tercih edildi”