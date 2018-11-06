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Prestijli gezi dergisi Türkiye sahillerini öne çıkardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- İNGİLTERE merkezli ve dünyanın en prestijli gezi dergilerinden olan 'CNTraveller', Marmaris, Bodrum ve Datça'dan övgüyle bahsederek, Türkiye sahillerini '2019'un en iyi tatil yerleri' arasında gösterdi

06 Kasım 2018 13:58

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- İNGİLTERE merkezli ve dünyanın en prestijli gezi dergilerinden olan \'CNTraveller\', Marmaris, Bodrum ve Datça\'dan övgüyle bahsederek, Türkiye sahillerini \'2019\'un en iyi tatil yerleri\' arasında gösterdi.
Bu yıl yükseliş dönemine giren Türk turizmindeki ivmenin 2019\'da da süreceğine dair beklentiler, yaşanan bazı gelişmelerle artıyor. Dünyanın en prestijli gezi dergilerinden \'CNTraveller\', Türkiye sahillerini \'2019\'un en iyi tatil yerleri\' arasında gösterdi. Dergide, özellikle Güney Ege\'deki cennet tatil merkezleri Marmaris, Datça ve Bodrum\'dan övgüyle bahsedildi.
Dergide, British Airways\'in Londra\'dan Muğla\'nın Dalaman ilçesine direkt uçuşlarını tekrar başlattığı da hatırlatıldı. Türkiye\'deki plajlara kolayca gidilebileceğine dikkat çekildi. Turkuaz renkli sahillerde yüzmek, yelken açmak, yemek ve parti yapmak isteyen Avrupalılar için iyi fiyatlı ve şık bir alternatif olarak Türkiye tanıtıldı.
Bu arada, derginin internet sitesinde sadece Türkiye\'ye özel bir alan oluşturulması dikkati çekti. Onlarca sayfadan oluşan Türkiye bölümünde, öne çıkan ise İstanbul oldu. Sitede, İstanbul\'un tüm tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, birbirinden güzel fotoğraflar ve övgü dolu sözlerle okuyuculara sunuluyor. İstanbul\'un yanı sıra Bodrum, Çeşme ve Marmaris de yine cezbedici fotoğraflar eşliğinde ayrıntılı şekilde anlatıldı.

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