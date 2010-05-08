T24 LogoT24 Logo
Magazin

Presley'nin doktorundan şok açıklama!

Kral lakaplı efsanevi rock ikonu Elvis Presley’in, doktorundan ölüm nedeni hakkında şok iddia.

08 Mayıs 2010 03:00

T24-  Çarpıcı iddia, Elvis’in hayatının son 12 yılında şahsi doktorluğunu yapan George Nichopoulos’tan geldi. “Kral ve Dr. Nick” adlı bir kitap yazan Nichopoulos, Elvis’in bağırsaklarının çapının ve uzunluğunun normal bir insanınkinden fazla olduğunu söyledi.


Kitaba göre Elvis, rahatsızlığı nedeniyle sahnede sık sık kazalar yaşıyor ve üzerini değiştirmek zorunda kalıyordu. Nichopoulos, sanatçıya bağırsaklarının bir kısmını kolostomi ameliyatıyla aldırmasını önerdi. 
 

Ancak Presley, bu teklifi reddetti. Nichopoulos, “O ameliyatı olsa hayatta olabilirdi” dedi. Presley 1977’de evinin banyosunda ölü bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24