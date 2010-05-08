Presley'nin doktorundan şok açıklama!

T24-



Kitaba göre Elvis, rahatsızlığı nedeniyle sahnede sık sık kazalar yaşıyor ve üzerini değiştirmek zorunda kalıyordu. Nichopoulos, sanatçıya bağırsaklarının bir kısmını kolostomi ameliyatıyla aldırmasını önerdi.





Ancak Presley, bu teklifi reddetti. Nichopoulos, “O ameliyatı olsa hayatta olabilirdi” dedi. Presley 1977’de evinin banyosunda ölü bulunmuştu.