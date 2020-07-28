Pres altında geriye yaslanmış bir başkan: Trump, reklam bütçesinin çoğunu 2016'da kazandığı eyaletlere harcıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının reklam için ayırdığı bütçenin neredeyse tamamını 2016 seçimlerinde kazandığı eyaletlerde kullanma kararı aldı.

Bloomberg'in televizyon reklamları verileri üzerine yaptığı incelemelere göre Trump, Temmuz ayı reklam bütçesinin yüzde 92'sini 2016'da Hillary Clinton'ı geçtiği eyaletlerde kullandı. Bunların arasında Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi kabul edilen Alabama ve Texas gibi eyaletler de bulunuyor.

Trump'ın normal şartlarda Cumhuriyetçi Parti'nin her seçimde "garanti" kabul ettiği birçok eyalette "savunma" yapmayı tercih etmesi şaşkınlık yarattı. Verilere göre Trump 2020 kampanyası, partinin tulum çıkarttığı eyaletlerin yanı sıra Trump'ın 2016'da Demokrat rakibini açık ara farkla geçtiği Florida, Georgia, Kuzey Carolina ve Ohio gibi eyaletlere de büyük reklam yatırımı yaptı.

Bu reklamların çoğu, direkt olarak Biden'ı hedef alıyor.

3 Kasım Genel Seçimleri'nde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, rakibinin aksine 2016'da Clinton'ın kaybettiği eyaletleri hedef alıyor. Trump'ın 2016'da kazandığı "yedi kilit eyalet"te büyük reklam kampanyaları yürüten Biden, Beyaz Saray'ın Koronavirüs sürecindeki başarısız yönetimiyle birlikte 2020'de rüzgarı tersine döndürebileceğini umuyor.

ABD'de ulusal çapta yapılan tüm anketler Biden'ın rakibine kayda değer bir fark attığını, ayrıca Hillary Clinton'ın aksine salıncak eyaletlerde* de rakibine üstünlük kurduğunu gösteriyor.

Trump'ın kampanya direktörü Bill Stepian, geçen hafta uyguladıkları taktiği, "haritayı korumak" diye nitelendirdi. Stephen, Trump'ın 2016'da da bütün anketlerde geride olduğunu ancak seçimleri kazandığını hatırlattı. Clinton, 2016 seçimlerinde rakibine milyonlarca oy fark atmış ancak eyalet nüfusuna dayalı seçmenler kurulu sistemi nedeniyle gerekli çoğunluğa ulaşamayarak seçimleri kaybetmişti.

*Salıncak eyalet: Seçimlerde belli bir partiye oy verme eğilimi olmayan, adaya göre oy veren eyaletler