Prens'ten 'Paki' özrü

İngiltere'de veliaht Prens Charles'ın oğlu Prens Harry, aynı bölükte görev yaptığı Asya kökenli asker arkadaşından "Paki" diye söz ettiği için kamuoyu önünde arkadaşından özür diledi.



News of the World gazetesinin sayfalarına haber olarak taşıdığı ve internet sayfasında da yayımladığı Prens Harry'nin Sandhurst askeri kolejindeki bir arkadaşından "Paki" diye söz ettiğini gösteren videonun üç yıl öncesine ait olduğunu duyuran St. James's sarayı sözcüsü, Prens'in bu sözü arkadaşının "lakabı" olduğu için kullandığını, bir aşağılama niyeti içermediğini kaydetti.



2005 yılında da bir kıyafet partisinde nazi pazubandı taktığı için özür dilemek zorunda kalan Prens Harry'nin, söz konusu videoda Kıbrıs'a askeri manevraya gitmek üzere havaalanında beklerken arkadaşından, "Bizim küçük Paki dostumuz" diye söz ettiği bildirildi.



St James's sarayından yapılan konuyla ilgili özür açıklamasında, Prens Harry'nin kullandığı sözcüğün yanlış anlaşılmaya ne kadar müsait olduğunu fark ettiği ve bundan dolayı "çok çok özür dilediği" belirtildi.



Açıklamada, "Ancak üç yıl önce yaşanan bu olay sırasında prens bu sözcüğü aşağılama amacı gütmeksizin bir lakap olarak kullanmıştır ve bu sözü kullandığı arkadaşı da bölüğün en popüler üyelerinden biridir" ifadesi kullanıldı.



Bu arada İftihar Raja adlı kişi BBC'ye yaptığı açıklamada, videoda sözü geçen kişinin yeğeni Ahmet Rıza Han olduğunu ve halen Pakistan ordusunda görev yaptığını öne sürdü.



İftihar Raja, yeğeninin Prens Harry ile yakın arkadaş olduğunu belirtirken, "Yine de prensin İngiliz kültüründe Asyalılara yönelik bir hakaret olarak kabul edilen Paki sözcüğünü kullanması hoş değil. Düşünün ki bu kişi eğitimi için milyonlarca sterlin harcanan bir genç. Ondan daha iyi bir seviye beklemek hakkımız" dedi.

