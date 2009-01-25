Prensler de ihanet eder

İngiltere veliahtı Prens Harry'nin uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Chelsy Davy ile ayrıldığı belirtildi



İngiltere Prensi Charles'ın oğlu Prens Harry, beş yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Chelsy Davy ile ayrıldı.Chelsy, kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilere "Artık ilişkimizi tamamen bitmiştir" açıklamasında bulundu.



Yakın arkadaşları, genç kadının Prens Harry'nin diğer kızlarla olan yakın samimiyetinden bıkıp usandığını belirtirken, Chelys'nin kendini ihanete uğramış gibi hissettiğini de açıkladı.



23 yaşında hukuk fakültesi öğrencisi öğrencisi Chelsy'nin şimdi Londra'da bir arkadaşının evinde kaldığı kaydedildi.Hala arkadaş oldukları ve ara sıra telefonda konuştuklarını söyleyen yabancı kaynaklar, çiftin bir süre yalnız kalmak istediğini ifade etti.



"Hayatları bambaşka yollarda ilerlemeye başladı.Chelsy hukuk konusunda kariyer planlanları yapmayı düşünürken sadık bir sevgili olarak erkek arkadaşını da kısıtlamak istedi.Bugünlerde zor durumda ancak bunu çok yakında atlatacağı düşünülüyor.Sosyalleşme sitesi Facebook'ta ilişki bölümünde 'İlişkisi yok' seçeneğine göre bulunduğu durumu değiştiren Chelsy'nin ayrılık kararında kesin kararlı olduğu belirtiliyor. "



24 yaşındaki prensin ise daha birkaç gün önce babasına ayrıldığını söylemiş olduğu ve Charles ile Camilla'nın da bu karara saygı duydukları ifade edildi.

