T24 LogoT24 Logo
Dünya

Prensi Philip, trafik kazası geçirdi

İngiltere, (DHA) - İngiltere Kraliçesi II

18 Ocak 2019 14:28

İngiltere, (DHA) - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolk’ta trafik kazası geçirdi.

97 yaşındaki Edinburgh Dükü’nün kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı. Yol kenarında yan yatmış halde görülen cipi Philip’in kullandığı belirtildi.

Olay sırasında oradan geçmekte olduğunu ve Prens Philip’in araçtan çıkmasına yardım ettiğini belirterek; bu sırada Prensin bilincinin yerinde olduğunu, fakat ‘şoke olmuş ve sarsılmış bir halde’ göründüğünü söyledi. Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti.

İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKraliçesi II ElizabethinPrens Philip Mountbatten NorfolktaEdinburgh DükününPhilipinOlayPrens PhilipinPrensinKazaDiğerAnne
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24