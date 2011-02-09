-PRENSESTEN KUTLUĞ ATAMAN'A ÖDÜL BRÜKSEL (A.A) - 09.02.2011 - Avrupa Kültür Vakfı'nın (ECF) 2008 yılından itibaren Hollanda Prensesi Margriet onuruna verdiği "Routes" ödüllerine layık görülen çağdaş sanatçı ve yönetmen Kutluğ Ataman ve Boşnak görsel sanatçı Sejla Kameric, ödüllerini Prenses Margriet'in elinden aldı. Brüksel'deki Flaman Kraliyet Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül törenine eğitim, kültür ve gençlikten sorumlu AB Komiseri Androulla Vasilyu, Belçika Prensesi Astrid ve Hollanda Prensesi Laurentien de katıldı. Törende Avrupa Kültür Vakfı'nın 4 kişilik jürisi adına konuşan Hilary Carty, Avrupa'nın çeşitli toplumlarında fark yaratan yaratıcı çalışmaları desteklemeyi hedeflediklerini belirterek Ataman ve Kameric'in kültür gücünü birleştiren, kültürel klişelere meydan okuyan ve izleyicilerin bakış açısını genişleten çalışmaları nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü anlattı. Carty, Kutluğ Ataman'ın gizli kalmış dünyaların kapısını araladığını, eserlerinde marjinal bireylerin yaşamlarını belgelediğini ve onların deneyimlerini diğer toplumsal grupların deneyimleriyle ustaca birleştirmeyi başardığını söyledi. Ödül töreninde Ataman'ın sanatçı geçmişini anlatan bant büyük alkış aldı. 12 Eylül darbesinde hapse atıldığını ve bu yıllarda devletin özgürlükleri kısıtlamak için dışarda ve içerde düşmanlarla çevrili olduğu yönünde vatandaşına yalan söylediğini anlatan Ataman, artık Türkiye'nin olumlu yönde değiştiğini belirterek "ilk defa içim rahat şekilde çalışmalarımı sergileyebiliyorum" dedi. Ataman, Türkiye'de, "bu ülkede gerçek sanatçı yetişmez, ancak yerel sanatçılar çıkar" şeklindeki genel algı nedeniyle kendisini önce dünyaya ispatlayıp sonra Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını belirterek kompleksden kaynaklanan bu tür kalıpların Türkiye'deki sanatçıların önüne engel çıkardığını dile getirdi. Avrupa Kültür Vakfı, babasını Bosna'daki iç savaşta kaybeden Sejla Kameric'i ise "orjinal ve bağımsız" çalışmaları nedeniyle ödüle layık gördü. Ödülle birlikte dağıtılan 50 bin avronun sahibi olan Ataman ve Kameric'in eserleri Brüksel ve Rotterdam'da sergilenecek.