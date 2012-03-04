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Prensesin torunu Gucci’nin reklam yüzü

Monaco Prensesi Grace Kelly’nin torunu, Prenses Caroline’nin kızı Charlotte Casiraghi dünyaca ünlü İtalyan moda devi Gucci’nin reklam yüzü oldu

04 Mart 2012 08:38

T24- Hollywood’un efsanevi yıldızı Monaco Prensesi Grace Kelly’nin torunu, Prenses Caroline’nin kızı Charlotte Casiraghi dünyaca ünlü İtalyan moda devi Gucci’nin reklam yüzü oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Monaco tahtının dördüncü sıradaki varisi 25 yaşındaki Charlotte, True Blood aktrisi Evan Rachel Wood’un yerini almayı başardı. Markanın yaratıcı direktörü Frida Giannini, Prenses’in en iyi 15 moda ikonlarından birisi olduğunu söyleyerek “Akranlarının stiline meydan okuyan zerafete sahip modern bir kraliyet üyesi” dedi.

 

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Monaco Prensesi Grace KellyPrenses CarolineCharlotte CasiraghiİtalyanGucci

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