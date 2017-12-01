Prenses Nesrin, doktor olmak isteyen Azize'ye stetoskop hediye etti

Hakan TÜRKTAN/ALPU (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Alpu ilçesinde Anadolu Üniversitesi, Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu ve Milli Eğitim Bakanlığı\'nın işbirliğiyle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik kurulan Göç Okulu\'nda eğitim gördüğü sırada, doktor olmak istediğini söyleyen Azize Önay\'ı (11) Kral Faysal Bin El-Şerif Hüseyin\'in torunu doktor Nesrin El-Haşimi okulunda ziyaret ederek stetoskop hediye etti.

Irak\'ın ilk kralı Kral Faysal Bin El-Şerif Hüseyin\'in torunu olan Prenses Nesrin El-Haşimi; BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon ile birlikte Eskişehir\'in Alpu ilçesindeki Fahrettin Kerim Gökay Ortaokulu\'na giderek 6-B sınıfında okuyan Azize Önay\'ı ziyaret etti. Azize ile birlikte sıraya oturan Haşimi, getirdiği bir stetoskobu küçük kıza hediye etti. Azize Önay, hediye için teşekkür etti. Nesrin El-Haşimi, geçen ekim ayında Dünya Kız Çocukları Günü için İstanbul\'a geldiğini belirterek, şunları söyledi:

\"O zaman özellikle BM Nüfus Fonu Bölge Ofisi ve Türkiye Ofisi, kız çocukları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında beni çok iyi bilgilendirdi. BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa burada Azize diye bir kız çocuğuna odaklandıklarını ve yaptıkları çalışmaların bir öznesi, sembolü olduğunu söyledi. Ben de New York\'tan Londra\'ya geçtiğimde kendilerine benim ne yapabileceğimi sordum. Bunun üzerine bugünkü buluşmayı organize ettik. Ben, İstanbul\'da BM Nüfus Fonu\'nun yaptığı toplantıda Azize\'nin çağrısını görmüştüm. Okuyup doktor olmak istediği belirtmişti. Ben de hayallerini ve ileriye ilişkin çabalarını sürdürmesi için ona bir stetoskop getirdim. Her zaman onu taksın, yanında bulundursun ve ona bakarak hayallerinden ve amacından asla vazgeçmesin. Çünkü ben de bir doktorum, Azize de doktor olmak istiyor. Eminim ki bundan sonraki hayatı için bu stetoskop onun yolundan çıkmaması ve kız çocuklarının okuması için, hayallerine ulaşması için büyük bir fırsat olur.\"

Kendisinin doktor olmasının yanında Bilimler Akademisi\'nin direktörü de olduğunu belirten Nesrin El-Haşimi, şöyle dedi:

\"Biz özelikle kız çocuklarının bilimle buluşması, tıpla buluşması, bunlarla ilgili önlerinin açılması konusunda kendilerini cesaretlendiren programları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri için yürütülen programları yürütüyoruz. Bir yandan da kendimi daha net tarif edecek olursam; ismimin yanında, Nesrin El-Haşimi olmasının yanında \'şerife\' ve \'prenses\' sıfatlarım var. Şerife, Hz. Muhammed\'in soyundan gelmemiz sebebiyle ailemizin bana aktardığı bir kimlik ve bir yandan da prenses. Ben Kral Faysal\'ın torunu olmam nedeniyle de prenses kimliğim mevcut. Ben de Prenses Nesrin olarak karşınızdayım.\"

Nesrin El-Haşimi, hediye ettiği stetoskobu kalbinin üzerine koyarak Azize\'ye, \"Stetoskop ile ilk olarak bir prensesin kalp atışlarını dinliyorsun\" dedi. Haşimi daha sonra Azize\'nin sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler verdikten sonra okuldan ayrıldı.



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