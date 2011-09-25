Prenses herkesi hayran bıraktı



T24- New York’ta Clinton Girişimi’nin düzenlediği bir oturuma konuşmacı olarak katılan Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni 56 yaşındaki Prens Alvaled bin Talal’in eşi Prenses Amira Talal hem bilgisi hem şıklığı ile dünyayı kendine hayran bıraktı.





Milliyet'in haberine göre, kendisini, “Bir prensle evlendiği halde değişmeyen orta sınıf bir ailenin kızı” olarak tanımlayan 27 yaşındaki Prenses, kocasının ayarladığı özel bir program sayesinde New Haven Üniversitesi’nde işletme okudu.



Sarayda özel ders





Gulf News, Amerikalı profesörlerin prensin düzenlediği özel program çerçevesinde Prensesle birlikte birkaç Suudi genç kadına daha saraydaki özel bir sınıfta eğitim verdiklerini yazmıştı. Apple’dan News Corporation’a kadar dünyanın önde gelen şirketlerinde hissesi bulunan Prens Alvaled ile evlendikten sonra kendisini hayır işlerine adayan Prenses, en son 21 Eylül’de Afrika ülkesi Gambiya’da bir ziyarette hastaneye 100 bin dolar bağışlamıştı.





Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanmasına yönelik yasağa karşı düzenledikleri eylemlere destek olan Prenses Amira “Kadınların da araba kullanabilmeleri gerekiyor. Araba kullanmanın Suudi kadınların diğer temel haklarından biri olarak görülmesi gerekiyor. Biz haklarımız için mücadele veriyoruz” demişti.





Tecavüz suçlaması





Prenses’in başını ağrıtan tek konu ise kocası hakkında yapılan tecavüz suçlaması. Prens Talal, 2008 yılında İbiza’da 20 yaşındaki bir mankeni uyutarak tecavüz etmekle suçlanmıştı. Prenses Amira kocasını “Olayın olduğu iddia edilen tarihte kocam İbiza’da değildi benimle birlikte Fransa’nın Cannes şehrindeydi” diyerek savunmuştu. Prens?Talal Forbes dergisinin yaptığı “Dünyanın En Zenginleri” sıralamasında 26’ınca sırada yer alıyor.

