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BBC Türkçe

Prenses havaya ateş açtı, Başbakan 'kısmi işitme kaybı' yaşıyor

Hastaneye götürülen Michel hala 'kulaklarının çınlamasından' şikayetçi ve parlamentodaki bir oturuma da katılamadı

31 Mayıs 2017 18:29

Belçika Prensesi Astrid, Pazar günü Başbakan Charles Michel'in yanında bir koşuyu başlatmak için havaya ateş açtı. Başbakan Michel o günden bu yana "kısmi işitme kaybı" yaşıyor.

Prenses Astrid silahı ateşlerken çekilen fotoğrafta, Başbakan Michel'in ne kadar korktuğu görülüyor.

Michel, Salı günü hastanaye götürüldü, parlamentodaki bir oturuma da katılamadı.

Sözcüsü Frederic Cauderlier, Belçika Başbakanı'nın kulaklarının hala "çınladığını" açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan sözcü, Michel'in "özel hayatını korumak" istediğini ve daha fazla açıklama yapmayacağını söyledi.

54 yaşındaki Prenses Astrid, Belçika Kralı Philippe'in kardeşi.

Astrid, Pazar günü ateşlediği tabancasıyla, 40 bin kişinin katıldığı 20 kilometrelik bir koşu yarışını başlatmıştı.

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