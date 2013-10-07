Prenses Diana'nın ölümünde özel timin parmağı mı var?

Bir SAS komandosunun diz üstü bilgisayarında çıkan bir fotoğraf, Prenses Diana’nın ölümünde özel timin parmağı olduğu iddialarını gündeme getirdi.

The Mail on Sunday gazetesinde yer alan bir fotoğrafta, SAS komandolarının bir üst geçitte atış talimi yaptığı görülüyor.

Fotoğraf, prensesinin ölümünün SAS komandoları tarafından ayarlandığı önü süren “Asker N” kod adlı komandonun diz üstü bilgisayarında bulundu.

Prenses Diana’nın ölümüyle ilgili yeni şüpheleri gündeme getiren fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı.

Cumartesi günü “Diana’nın işini SAS bitirdi” manşetli bir haber yapan Daily Star gazetesi de, SAS timinin Prenses Diana’nın kazadan kurtulmaması için her şeyi yapmış olabileceğine dikkat çekti.

Gazete, paparazi süsü verdiği ve motosiklet kaskı giydiği öne sürülen SAS timinin, prensesin öldüğünden emin olmak için olay yerinde bulundukları iddiasına da yer verdi.