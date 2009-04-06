Prenses Diana'nın hayatı çizgi roman oldu

Michelle Obama, Hillary Clinton, Sarah Palin gibi siyasi kimlikleriyle ön plana çıkan kadınlardan sonra 'Female Forces' çizgi roman serisi, şimdi de Prenses Diana'nın hayatını çizgilere taşıyor.



Dünyaya mâl olmuş pek çok güçlü kadından yola çıkılarak hazırlanan 'Female Forces' (Kadn Güçleri) çizgi roman serisi son olarak da 31 Ağustos 1997'de korkunç bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Galler Prensesi Diana'nın çizgi romanını hazırladı.



Diana'nın hikayesinin anlatıldığı çizgi roman, serinin beşinci kitabı olurken, dünyanın birçok yerinde birçok kişinin kalbini fetheden bu kadının halkın üzerindeki etkisini, prenses figürünü ve anneliğini çizgiler yoluyla anlatıyor.



Ancak Diamond Comic Distributors Yayınevi, kitapla ilgili olarak ne Prens Charles'la ne de Diana'nın oğulları Prens William ve Harry'le konuştuklarını belirtiyor.



Çizgi romanların sadece erkek dünyasına değil, kadınlara da ilgi çekici gelmesi için dişi karakterleri öne çıkaran kitaplar hazırladıklarını söyleyen yayınevi, özellikle Diana'nın çok okunacağını iddia ediyor.



Yardımsever kişiliğiyle de tanınan ve iyi niyet elçisi olan Diana'nın bu dünyaya çok şey kazandırdığını belirten yayınevi yetkilileri, "Prens'le olan ilşikisine, evliliğine de yer verdik. Bu tamammiyle onun hikayesi. 36 yaşında ölen zarafet timsali bir prensesin trajik hikayesi" açıklamasında bulunuyor.