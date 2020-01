Prenses Diana'nın gizli çekilmiş görüntülerini içeren belgeselde neler olacak?

Galler Prensesi Diana'nın ölümünün 20'nci yıldönümü nedeniyle İngiltere'de Pazar akşamı Channel 4 kanalında yayınlanacak belgesele yönelik tartışma sürerken, belgeselde yer alacak bazı konular İngiliz basınında yer almaya başladı.

Channel 4, gelen tepkilere rağmen, Diana'nın 1992 ve 1993 yılları arasında halk önünde konuşma dersleri aldığı iletişim koçu Peter Settelen tarafından Kensington Sarayı'nda gizlice çekilen videolardan oluşan belgeseli yayınlama kararından vazgeçmedi.

Channel 4, görüntülerin Diana'nın yaşamına "özgün bir bakış" sunduğu görüşünde. Diana'nın arkadaşları ise görüntüleri yayınlamanın onun mahremiyetinin ihlâli anlamına geldiğini vurguluyor.

'Diana: In Her Own Words' (Diana: Kendi Sözleriyle) adlı belgeselde Diana'nın bahsettiği konulardan bazıları şöyle:

Galler Prensi Charles ile evliliğinin aşk evliliği olmadığı gerekçesiyle İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in yanına giderek ağladığını anlatıyor: "Ona 'Ne yapmalıyım' diye sordum. Bana 'Bilmiyorum. Charles umutsuz vaka' diye yanıt verdi."

Görüntülerde Diana 24 yaşında aşık olduğu bir erkekten bahsediyor. Diana, "24 yaşında bütün bunların parçası olan bir erkeğe derinden aşık olmuştum. Bu fark edildi, önce kovuldu, sonra da öldürüldü. Hayatımdaki en büyük üzüntüm buydu. Ateşle oynamamam gerekirdi, oynadım ve çok kötü yandım" diyen Diana'nın, bir motosiklet kazasında yaşamını yitiren eski koruması, polis memuru Barry Mannakee'den bahsettiği tahmin ediliyor. Diana, onunla birlikte olabilmek için Kraliyet Ailesi'nden ayrılmayı düşündüğünü de anlatıyor.

Diana, eşi Prens Charles ile evlenmeden önce yalnızca 13 kere görüştüğünü söylüyor. Kendisi 19 yaşındayken Prens Charles'ın kendisine gösterdiği ilgi karşısında gururunun okşandığını anlatırken, evliliğin ardından kötü giden ilişkilerinden de bahsediyor.

Prenses Diana, eşi Prens Charles'ın metres sahibi olmak istediğini anlatıyor ve "Bütün Galler Prenslerinin metresi vardı. Metresi olmayan tek Galler Prensi olmak istemiyorum" dediğini söylüyor.

Seks hayatlarının nasıl gittiği sorusuna ise "6-7 yıl önce tamamen sona ermeden önce 3 haftada bir yapardık" diye yanıt veriyor.

Prenses Diana 20 yıl önce geçirdiği bir araba kazası sonucu yaşamını yitirmişti.

İngiltere'de ilk defa yayınlanacak görüntüler, daha önce ABD'deki NBC kanalında yayınlanmıştı.

İngiltere'de ise Diana'nın ölümünün 10'uncu yıldönümü için hazırlanan BBC belgeselinde gösterilmesi planlanan görüntüler, bunun özel hayatın ihlali olduğuna yönelik tartışmaların ardından gösterilmemişti.