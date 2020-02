Prenses Diana'nın gizli çekilmiş görüntülerini içeren belgeselde neler olacak?

Galler Prensesi Diana'nın ölümünün 20'nci yıldönümü nedeniyle İngiltere'de Pazar akşamı Channel 4 kanalında yayınlanacak belgesele yönelik tartışma sürerken, belgeselde yer alacak bazı konular İngiliz basınında yer almaya başladı.

Channel 4, gelen tepkilere rağmen, Diana'nın 1992 ve 1993 yılları arasında halk önünde konuşma dersleri aldığı iletişim koçu Peter Settelen tarafından Kensington Sarayı'nda gizlice çekilen videolardan oluşan belgeseli yayınlama kararından vazgeçmedi.

Channel 4, görüntülerin Diana'nın yaşamına "özgün bir bakış" sunduğu görüşünde. Diana'nın arkadaşları ise görüntüleri yayınlamanın onun mahremiyetinin ihlâli anlamına geldiğini vurguluyor.

'Diana: In Her Own Words' (Diana: Kendi Sözleriyle) adlı belgeselde Diana'nın bahsettiği konulardan bazıları şöyle:

Prenses Diana 20 yıl önce geçirdiği bir araba kazası sonucu yaşamını yitirmişti.

İngiltere'de ilk defa yayınlanacak görüntüler, daha önce ABD'deki NBC kanalında yayınlanmıştı.

İngiltere'de ise Diana'nın ölümünün 10'uncu yıldönümü için hazırlanan BBC belgeselinde gösterilmesi planlanan görüntüler, bunun özel hayatın ihlali olduğuna yönelik tartışmaların ardından gösterilmemişti.