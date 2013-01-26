Prenses Diana'nın fotoğrafına 18 bin dolar

Prenses Diana'nın daha önceden hiçbir yerde yayımlanmamış bir fotoğrafı 18 bin dolara alıcı buludu. Fotoğrafın üzerinde 'basılmayacak' yazısı bulunması dikkat çekti.



Prenses Diana'nın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış bir fotoğrafı, açık artırmada satıldı.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, ''RR Auctions'' tarafından açık artırmaya çıkarılan fotoğraf, 18 bin 306 dolara alıcı buldu.

Siyah-beyaz fotoğraf, Diana'nın Prens Charles ile nişanlanmasından iki gün sonra 26 Şubat 1981'de çekilmiş.

Diana, bir kayak gezisi sırasında çekilen fotoğrafta ismi bilinmeyen ve kitap okuyan bir erkeğin dizinde yatarken görülüyor.

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mirror'ın eline geçen fotoğrafın üzerine, kraliyet ailesini rahatsız edebileceği düşünülerek gazete editörleri tarafından ''basılmayacak'' yazılmış.

RR Auction, internetten yapılan açık artırmada fotoğrafı San Diego'dan bir emlak yatırımcısının satın aldığını belirtti.

İngiltere tahtının varisi Prens Charles ile 29 Temmuz 1981'de evlenerek prenses unvanı alan Diana, 31 Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.