Prenses Diana'nın yakın arkadaşı, The Crown'ın senaryo ekibinden ayrıldı; "Hikayesi doğru ve saygılı bir şekilde aktarılmıyordu"

Prenses Diana’nın yakın arkadaşlarından biri olan Jemima Khan, Netflix’in Crown dizisinin senaryosuna yardım ettiği görevini bıraktı. Khan, dizinin Prenses Diana’nın hikayesine beklediği kadar saygı göstermediğini söyledi. ,

The Guardian’da yer alan habere göre, Prenses Diana’nın yakınlarından olan Jemima Khan, dizinin yapımcısı Peter Morgan tarafından Diana’nın ölümünden önceki yıllara odaklanan beşinci sezonun senaryosuna yardım için çağırıldı.

Khan, dizinin gidişatının Prenses Diana’nın hayatını doğru ve saygılı bir şekilde aktarmadığını söyledi.

Britanya kraliyet ailesinin kurgusal bir şekilde aktarıldığı dizinin yeni sezonunun 2022’nin kasım ayında yayınlanması bekleniyor.

Prenses Diana kimdi?

Prenses Diana 1981 yılında, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in varisi olan Galler Prensi Charles ile Londra'daki St Paul's Katedrali'nde evlenmişti.