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Yaşam

Prenses 1.5 aydır Göcek’te

Monaco Prensesi Caroline ve üçüncü eşi August, altı haftadır Muğla’nın dünyaca ünlü Göcek koylarında tatil yapıyor.

16 Ağustos 2008 03:00

Monaco  Prensesi Caroline ve üçüncü eşi Hannover Prensi Ernst August, altı haftadır Muğla’nın dünyaca ünlü Göcek koylarında tatil yapıyor.
Göcek’in CHP’li Belediye Başkanı Recep Şatır, eşi Selma Şatır ve işadamı Nazif Türk, Prenses Caroline’i mavi yolculuk yaptığı Pascha isimli yatta ziyaret etti. Başkan, Prenses Caroline’ye Göcek hakkında bilgi verdi.
Göcek’i çok sevdiğini, burada bir ev sahibi olmak istediğini söyleyen Caroline'ye  Başkan Şatır, villa konusunda yardımcı olabileceklerini kaydetti .

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