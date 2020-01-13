Prens William ve Prens Harry'den ortak açıklama: 'Zorbalık' iddiaları yalan haber

Britanya'da Kraliçe Elizabeth'in iki torunu Prens William ve Prens Harry ortak bir açıklama yayımlayarak aralarının 'Prens William'ın zorba davranışları' nedeniyle bozulduğu iddialarını yalanladı.

CNN International'a ortak açıklama gönderen Cambridge Dükü ve Sussex Dükü, Britanya'da bir gazetenin aralarının 'Prens William'ın zorbalıkları' nedeniyle bozulduğunu iddia eden haberini yalanladı. Açıklamada, "Açık itirazlara rağmen bugün Britanya'da bir gazetede, Cambridge Dükü ve Sussex Dükü arasındaki ilişki hakkında iddialar barındıran bir yanlış haber çıktı. Ruh sağlığı konularına çok fazla önem veren iki kardeş için bu şekilde tahrik edici bir dilin kullanılması tehlikeli." ifadeleri yer aldı.

Times of London gazetesi bu sabah bir haberinde Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan'ın kraliyet ailesindeki ayrılma kararının alınmasında Prens William'ın 'zorba davranışlarının' etkili olduğu yazmıştı.