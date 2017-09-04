Prens William ve Kate üçüncü çocuklarını bekliyor

İngiltere'de Kraliyet Sarayı Kensington'dan yapılan açıklamada "Cambridge Dükü ile Düşesi'nin üçüncü çocuğunu beklediğini bildirmekten sevinç duyuyor” ifadesi kullanıldı. Kraliyet Sarayı'nın açıklamasında ayrıca "Kraliçe ile her iki ailenin fertleri müjdeli haberden dolayı son derece mutlular” cümlesine de yer verildi.

Altıncı kez torununun çocuğunu görecek

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth böylece 6'ıncı kez torununun çocuğunu görümüş olacak. Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Mettelton'ın daha önceki hamileliklerinde olduğu gibi bu defa da ağır mide bulantılarından şikayetçi olduğu bildirildi. Bu nedenle Kate'in bugün yapılması planlanan bir randevusunun iptal edildiği ve Kensington Sarayı'nda bakım gördüğü belirtildi.

Her ikisi de 35 yaşında olan Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Mittelton'ın 4 yaşında George adında bir oğulları ile 2 yaşında Charlotte adında bir kızları var.

Erkek mi kız mı?

Saray'dan yapılan açıklamada bebeğin cinsiyetine ve Kate'in kaç aylık hamile olduğuna dair bilgi verilmedi. Kısa bir süre öncesine kadar çeşitli toplantılara katılan Düşes Kate'in hamile olduğuna dair gözle görülür bir değişime de rastlanmamıştı.

George'un bugün ilk okul günü

Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Mittelton'ın oğlu Prens George bu hafta ilkokula başlıyor. Anne ve babasının George'u bugünkü ilk okul gününde Londra'nın Battersea semtindeki okuluna götürmeleri planlanmıştı. Kate'in oğlunun ilk okul gününde hazır bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

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afp/reuters/dpa/ÇA,BD