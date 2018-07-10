Prens William ve Kate Middleton'ın üçüncü çocuğu Prens Louis vaftiz edildi

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 11 hafta önce dünyaya gelen çocukları Prens Louis Arthur Charles'ı vaftiz ettirdi. Vaftiz törenine Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburg Prensi Philip katılmadı. Öte yandan Prens William ve Kate Middleton çifti çocukları Prens Goerge, Prens Louis ve Prenses Charlotte'la ilk kez kameralara poz verdi

Kate Middleton ve Prens William'ın 11 haftalık oğulları Prens Louis vaftiz edildi. 23 Nisan'da dünyaya gelen minik prensin vaftiz töreni St. James Sarayı'ndaki Kraliyet Şapeli'nde gerçekleştirildi.

Törene, Prens Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Pren Harry Meghan Markle, ve Pippa Middleton gibi isimler katıldı. Kraliçe 2. Elizabeth ise program yoğunluğundan dolayı törende yer almadı.

İngiliz Kraliyeti’nin ünlü çifti, ilk kez tüm çocuklarıyla birlikte basın tarafından fotoğraflandı. Çiftin en büyük çocukları Prens George (4), Prenses Charlotte (3) ve 11 haftalık Prens Louis ilk kez ebeveynleriyle aynı karede yer aldı.