T24 LogoT24 Logo
Dünya

Prens William ve Herry annelerinin anısına heykel yaptıracak

Londra, 10 Aralık, (DHA)- Kensington Sarayı, Prens William ve Harry’nin anneleri Diana’nın ölüm yıldönümünün 20

10 Aralık 2017 17:54

Londra, 10 Aralık, (DHA)- Kensington Sarayı, Prens William ve Harry’nin anneleri Diana’nın ölüm yıldönümünün 20. yılında, kendisinin heykelini yapması için heykeltıraş Ian Rank-Broadley\'i seçtiğini açıkladı.

Rank-Broadley 1998 yılından bu yana Kraliçe II. Elizabeth’in siluetini İngiliz sikkelerinin üzerine taşıyan heykeltraş olarak biliniyor. Rank- Broadley’nin 2019 yılında tamamlamayı planladığı heykel, Diana\'nın yaşadığı Kensington Sarayı’na yerleştirilecek.

Sarayın yaptığı açıklamada prenslerin, heykelin \"annemizin hatırasına uygun ve kalıcı bir eser” yaratması ve yaşamını ve mirasını hatırlamasını istedikleri ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LondraAralık DHA Kensington Sarayı Prens WilliamHarryninDiananınIan RankBroadleyRankBroadleyKraliçe II ElizabethinRank BroadleyninDianaKensington SarayınaSarayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24