Prens William ve Herry annelerinin anısına heykel yaptıracak

Londra, 10 Aralık, (DHA)- Kensington Sarayı, Prens William ve Harry’nin anneleri Diana’nın ölüm yıldönümünün 20. yılında, kendisinin heykelini yapması için heykeltıraş Ian Rank-Broadley\'i seçtiğini açıkladı.

Rank-Broadley 1998 yılından bu yana Kraliçe II. Elizabeth’in siluetini İngiliz sikkelerinin üzerine taşıyan heykeltraş olarak biliniyor. Rank- Broadley’nin 2019 yılında tamamlamayı planladığı heykel, Diana\'nın yaşadığı Kensington Sarayı’na yerleştirilecek.

Sarayın yaptığı açıklamada prenslerin, heykelin \"annemizin hatırasına uygun ve kalıcı bir eser” yaratması ve yaşamını ve mirasını hatırlamasını istedikleri ifade edildi.