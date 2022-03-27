Prens William, Karayip ülkelerinin monarşiden kopma olasılığını değerlendirdi: Saygıyla destekleyeceğiz

Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton’ın Karayipler turu sona gelirken, Prens William; Jamaika, Bahamalar ve Belize’nin Britanya monarşisinden kopma yönünde atacağı bir adımı “gurur ve saygıyla” karşılayacaklarını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Prens William ve Kate Middleton’ın bir hafta süren Karayip ülkeleri ziyaretleri sona geliyor.

Bahamalar’ın başkenti Nassau’da Başbakan Philip Davis ile birlikte açıklamalar yapan Prens William, üç devlet ve Kraliyet ailesi arasındaki ilişkilerin değiştiğini belirterek “İlişkiler gelişi; dostluk sürer” dedi.

Prens William, Bahamalar’da, “Gelecek yıl biliyorum ki bağımsızlığınızın 50’inci yılını kutlayacaksınız. Jamaika’da bu yıl bağımsızlığının 60’ıncı yılını kutluyor, Belize geçen yıl 40’ıncı yılı kutladı. Bundan sonrası için alacağınız her kararı gurur ve saygıyla destekliyoruz” dedi.

Barbados, geçen yıl bağımsız bir cumhuriyet olarak Britanya monarşisiyle bağlarını koparmıştı. Barbados’taki törene Prens William’ın babası Prens Charles katılmıştı.

Prens William ve Kate Middleton’ın Britanya himayesindeki üç Karayip ülkesine ziyaretleri gerilimle geçti. Jamaika’da aktivistler, Kraliyet ailesinin sömürgeci geçmişi ve kölelikle ilgili özür dilemesini, tazminat ödemesini talep eden protestolar düzenlemişti.