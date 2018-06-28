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Dünya

Prens William Israil ziyaretinde "barış" dileğinde bulundu

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran (DHA) – Birleşik Krallık Veliaht Prensi William, üç günlük İsrail ziyaretinin son gününde, ünlü Ağlama Duvarı'nın önünde "barış" dileğinde bulundu

28 Haziran 2018 20:45

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran (DHA) – Birleşik Krallık Veliaht Prensi William, üç günlük İsrail ziyaretinin son gününde, ünlü Ağlama Duvarı\'nın önünde \"barış\" dileğinde bulundu.
Üç günlük İsrail gezisi kapsamında Ağlama Duvarı’nı da ziyaret eden Prens William, gelenek uyarınca duvarda bir süre tek başına kaldıktan sonra Haham Shmel Rabinovitch ile bir araya geldi.
Prens William gezisi kapsamında, 1980’li yılların sonunda birçok yahudiyi Holokost saldırısından koruyan büyük büyükannesi Prenses Alice’in Zeytindağı’ndaki mezarını da ziyaret etti.
Ağlama Duvarı ziyaretinin ardından Prens William ziyaretçi defterine, “Barış Tanrısı bu bölgeyi ve bütün dünyayı barış ile kutsasın” yazdı.
Birleşik Krallık Baş Haham’ı Ephraim Mirvis, Prens William’ın ziyaretine ilişkin şöyle konuştu:
“Bugün, dünyadaki bütün yahudilerin uzun süre unutamayacağı bir gün geçirdik. Ağlama duvarı, bizim inancımızın merkezinde yer alıyor.
“Prens William’ın buraya gelip saygılarını sunması harika bir arkadaşlık örneğidir.”

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