Prens William: Annem aklımdan çıkmıyor

Prens William, annesini Ağustos 1997’de trafik kazasında kaybettikten sonra ilk kez kamuoyuna bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve duygularını anlattı



Annesi Diana'nın yakın arkadaşı Julia Samuel’in, ebeveynlerini yitiren çocuklara yönelik kurduğu ‘’Child Bereavement Charity’’ adlı hayır kurumuna destek amacıyla Daily Mail gazetesi için bir mektup kaleme alan Prens William, vakfı kraliyet adına himayesine aldığını, çünkü insanın çok sevdiği birini kaybetmesinin ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade etti.



Hayat aksa da anılar kalıyor



Her yıl 23 bin İngiliz çocuğun anne ya da babasını kaybettiğine ve bunun ‘’berbat bir gerçek olduğuna’’ işaret eden William, ‘’Bu başınıza geldiğinde büyük bir şok yaşıyor ve bunun sizin başınıza geldiğine inanamıyor-sunuz. Öte yandan gerçek acı, üzerinden biraz zaman geçmeden tam olarak hissedilmiyor. Ve bu acı pek çokları için asla kaybolmuyor’’ dedi.



Hayatın değiştiğini, ancak hiçbir günün kaybedilen kişiyi düşünmeden yaşanamadığını da vurgulayan William, “Başınıza gelenle yaşamayı ve yıllar içinde kaybettiğiniz kişiyle ilgili mutlu anıları yeniden canlandırmayı öğreniyorsunuz’’ dedi. William, acıların hafifletilmesinde ailenin ve dostların önemli rolü bulunduğuna dikkati çekti.



Anneler günü bir ıstırap



Bir hayır kurumunun, bir çocuğa kaybettiği ebeveyninin sevgisini asla veremeyeceğini de hatırlatan William, anneler gününün gelişinin de yaslı çocuklar için önemli olduğunu kaydetti. ‘’Bir daha asla ‘anne’ sözcüğünü kullanamayacak olmak küçük bir şey gibi algılanabilir; ancak benim gibi pek çokları için, bu artık sadece bir kelimeden ibarettir’’ diyen Prens, özellikle böyle günlerde hayır kurumlarının yaslı çocukların yanında olması gerektiğini belirtti.